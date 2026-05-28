Calor y desesperación en el barrio Las Palmeras por cortes de energía: “protestas seguirán”

Desesperados se encuentran los vecinos del barrio Las Palmeras, principalmente quienes residen en los alrededores del campo de softbol, con los frecuentes cortes en el servicio de energía eléctrica.

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Por ejemplo el pasado martes 26 de mayo protagonizaron un bloqueo en la vía Cordialidad y aseguran que volverán a las calles, si Afinia no estabiliza el suministro en esta comunidad, duramente azotada con la ola de calor que vive actualmente Cartagena.

En diálogo con Caracol Radio Stanley Montero, Vicepresidente de la JAC, aseguró que la empresa ha querido presionar desatendiendo las fallas de los transformadores, para que la gente se acoja a la “modernización” de infraestructura.

“Ayer pedimos una mesa de trabajo donde esté la Personería, la Superintendencia de Servicios Públicos, donde esté la comunidad porque ayer en términos jurídicos se le demostró a Afinia, que estaban violando el debido proceso. Primero dicen que no pueden cambiar los contadores porque no hay, pero después dicen, si aceptan el cambio mañana mismo arrancamos. Entonces estamos denunciando a la empresa y deberían declararse no gratos para que salgan de Cartagena”, declaró el dirigente comunal.

¿Qué dice Afinia?

A través de una comunicación, la compañía explicó que Las Palmeras es un barrio donde tenían planificado remodelar su infraestructura eléctrica ya que muchos de sus transformadores están recargado.

“Al reunirnos con la comunidad, rechazaron el proyecto ya que incluía la revisión y cambio de equipos de medida. Seguimos abierto a conversaciones para mejorar la prestación del servicio”, indicó.