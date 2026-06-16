Lluvias continuarán en el Atlántico por paso de ondas tropicales: Ideam

Las lluvias continuarán presentándose durante los próximos días en el departamento del Atlántico debido al paso de varias ondas tropicales sobre la región Caribe, informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La entidad advirtió además sobre condiciones de mayor nubosidad y cambios en el comportamiento del tiempo.

El meteorólogo de turno del Ideam, Mirovan Sverko, explicó que actualmente la región se encuentra en plena temporada de ondas tropicales, fenómenos atmosféricos que se desplazan desde África hacia el occidente y que favorecen la formación de lluvias y tormentas en el Caribe colombiano.

“Ya estamos en la temporada de las ondas tropicales, que son perturbaciones atmosféricas que se desplazan del oriente a occidente, que tienen nacimiento en África y generan una inestabilidad atmosférica de tal manera que se presenta convección y eso hace que se genere nubosidad”, señaló el experto.

Sverko indicó que en estos momentos se observa la presencia de varias de estas perturbaciones muy cerca de la región Caribe, situación que incrementa la probabilidad de precipitaciones en departamentos como Atlántico. “Cada vez que vienen esas ondas, pues traen lluvias. Entonces, en estos momentos hay unas tres ondas tropicales que están ahí muy pegadas”, explicó.

Debido a este panorama, el Ideam prevé jornadas con cielos mayormente nublados, chubascos ocasionales y variaciones en las condiciones atmosféricas, especialmente durante las tardes y noches. “Vamos a visualizar condiciones un poco más nubladas para la región Caribe y, por lo tanto, para el departamento del Atlántico”, agregó el meteorólogo.

Temperatura

A pesar de las precipitaciones, las temperaturas continuarán siendo elevadas en Barranquilla y su área metropolitana, donde los termómetros podrían alcanzar entre los 35 y 36 grados Celsius. La combinación de calor y humedad favorecerá la sensación térmica alta durante varios momentos del día.

El Ideam también mantiene una alerta naranja por oleaje y fuertes vientos en sectores del litoral Caribe, por lo que recomendó a turistas, pescadores y habitantes de zonas costeras mantenerse atentos a los reportes oficiales y tomar medidas de precaución ante posibles cambios bruscos en las condiciones del mar y del tiempo.