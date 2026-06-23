En pleno mundial, juez admite tutela contra James Rodríguez y Luis Díaz

James Rodriguez y Luis Díaz jugadores de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026 / Getty Images / Eurasia Sport Images

Un juzgado de Bogotá admitió una acción de tutela contra los futbolistas James Rodríguez, Luis Díaz y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), por una supuesta “traición a la patria”.

La acción constitucional fue radicada el pasado 16 de junio por el ciudadano Francisco Javier Zuluaga. Según los reportes periodísticos de conocedores del expediente, la solicitud se formalizó mediante un audio de aproximadamente seis minutos de duración.

El requerimiento fue realizado por el juzgado tercero para causas menores de suba en Bogotá, que solicitó la federación colombiana de fútbol e información necesaria para notificar a los futbolistas.

La tutela fue estaría relacionada con una imagen que circuló en redes sociales, presuntamente creada con inteligencia artificial, donde se asociaba a los deportistas con una campaña política

El proceso no afecta las libertades ni la participación deportiva de los jugadores.

Ambos permanecen en Guadalajara, México, enfocados en el partido de la Selección Colombia contra la República Democrática del Congo por el Grupo K de la Copa del Mundo.