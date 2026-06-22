Martha Peralta queda en libertad mientras se define su situación jurídica por caso UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia concluyó la indagatoria a la senadora Martha Peralta, quien ha sido vinculada formalmente al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia judicial se extendió desde el pasado jueves 18 de junio y estuvo rodeada de controversia, luego de que la magistrada Cristina Lombana ordenara su conducción al alto tribunal con apoyo de agentes de la Dijín, ante su inasistencia inicial a la citación.

Desde ese momento, la congresista permaneció recluida en instalaciones de la Dijín de la Policía Nacional mientras avanzaba el proceso. Sin embargo, en las próximas horas recobrará la libertad, mientras la Sala define su situación jurídica dentro de la investigación por este caso de presunta corrupción.

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