Murió a los 94 años Clive Davis, ejecutivo musical estadounidense que descubrió a Whitney Houston

Este lunes murió a los 94 años Clive Davis, el ejecutivo musical estadounidense que fundó Arista Records y contribuyó a forjar las carreras de Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Carlos Santana, Janis Joplin, Alicia Keys, Carrie Underwood y muchos otros.

Su muerte fue confirmada por su representante de toda la vida, Aliza Rabinoff, quien afirmó que “falleció en paz a causa de una enfermedad propia de la edad... rodeado de su familia y seres queridos”.

Davis había enfrentado varios problemas de salud en los últimos años.

A finales de mayo, fue hospitalizado en Nueva York por una afección respiratoria.

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En 2021, a Davis se le diagnosticó parálisis de Bell, una afección grave que causa una debilidad repentina en los músculos faciales.

El diagnóstico obligó a Davis a posponer su famosa gala anual previa a los premios Grammy, que se celebraba la noche anterior a la ceremonia desde 1975.

De 1967 a 1973, Davis fue presidente de Columbia Records.

Fue fundador y presidente de Arista Records desde 1974 hasta 2000, año en que fundó J Records.

Desde 2002 hasta abril de 2008, fue presidente y director ejecutivo de RCA Music Group, que incluía RCA Records, J Records y Arista Records, presidente y director ejecutivo de J Records, y presidente y director ejecutivo de BMG Norteamérica.

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A Davis se le atribuye la contratación del joven artista Tony Orlando como ejecutivo musical de Columbia en 1967, quien le proporcionó a Barry Manilow su primer contrato discográfico pocos años después.

Contrató a numerosos artistas que alcanzaron un éxito notable, entre ellos Pink Floyd, Sly and the Family Stone, Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Chicago, Aerosmith, Billy Joel, Blood, Sweat & Tears, Loggins and Messina, Ace of Base y Westlife.

También se le atribuye haber impulsado las carreras de Whitney Houston y Barry Manilow.

En 2018, Davis se convirtió en el director creativo de Sony Music Entertainment.

Reviva dos entrevistas de Julio Sánchez Cristo con Clive Davis:

Entrevista 1:

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Entrevista 2: