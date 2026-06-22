Keith Richards dice que Rolling Stones podrían optar por residencias en vez de giras en el futuro

El músico, cantautor y productor discográfico británico Keith Richards afirmó que no está seguro de estar en condiciones de participar en futuras giras de los Rolling Stones, pero eso no significa que la banda no vaya a volver a tocar en directo.

Con el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Foreign Tongues’, previsto para el 10 de julio, el guitarrista de los Stones planteó la idea de que la banda realizara residencias en una nueva entrevista.

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“No sé si las giras son posibles. Los viajes son agotadores. Pero sí veo la posibilidad de que hagamos una residencia en algún lugar. Donde sea, Londres, Nueva York, París, cualquier sitio. ¡Tocaría en Roma! Pero no veo por qué no podrían organizar algunos conciertos con un nuevo formato”, comentó.

La última gira de los Stones fue en 2024, con conciertos en Norteamérica.

En mayo, Richards declaró que la banda podría hablar de salir de gira el año que viene.

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A finales de 2025, se supo que Richards no estaba dispuesto a comprometerse con una gira por estadios del Reino Unido y Europa.

Mick Jagger, en cambio, está más entusiasmado, ya que recientemente declaró en una entrevista: “Me encantaría. Así que espero hacerlo en cuanto sea posible”.