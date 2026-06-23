¿Cuáles son las principales promesas de campaña de Abelardo de la Espriella? Propuestas clave

Abelardo de la Espriella, líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’, se proclamó este domingo como presidente electo de Colombia. El conteo preliminar de la Registraduría Nacional al 99,99 % le dio el triunfo con 12.959.542 votos (49,66 %) frente a los 12.708.712 de votos (48,70 %) que obtuvo Iván Cépeda del Pacto Histórico.

Con miras al periodo constitucional 2026-2030, De la Espriella presentó su plan de gobierno denominado ‘Patria Milagro’, que contempla 13 propuestas fundamentales. A continuación detallamos las principales promesas con las que busca transformar al país.

Seguridad democrática

La seguridad y la lucha frontal contra el crimen son una de sus banderas: “Con los criminales no habrá negociación”. De la Espriella prometió recuperar el control territorial y reafirmar el monopolio estatal de las armas.

Según su plan de gobierno, se contempla la destrucción de las 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea y erradicación manual.

“Los criminales serán perseguidos sin descanso”

Asimismo, planteó la reconstrucción de la Fuerza Pública, la reforma del sistema carcelario y la creación de una “Primera Línea de Seguridad”, integrada por veteranos y reservistas. En su primer discurso como presidente electo, De la Espriella afirmó que el tiempo de la violencia, el narcotráfico y la corrupción ha llegado a su fin. En un llamado a la autoridad del Estado, destacó que no habrá zonas vedadas para la justicia y que todos los criminales serán perseguidos sin descanso.

“A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelva a tener gobierno y Estado. Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua en el marco de la Constitución y las leyes de la república, serán juzgados, serán juzgados y responderán por cada crimen cometido contra nuestro pueblo y nuestra nación. Porque la paz verdadera no nace de la impunidad, la verdadera paz de la justicia”.

El presidente electo subrayó que la verdadera paz no puede existir sin justicia y agradeció a las fuerzas militares y de policía por su resistencia y firmeza en tiempos difíciles.

Lucha contra la corrupción

De la Espriella también propuso una limpieza inmediata en las entidades públicas, priorizando a Ecopetrol con el fin de erradicar la corrupción. Prometió la creación de un Bloque de Búsqueda contra la corrupción dirigido por el presidente. El uso de inteligencia, análisis financiero y policía judicial, extinción de dominio exprés, reforma de la contratación pública y la persecución de flujos financieros ilícitos.

Proyecta que para el 2030 todos los procesos de contratación pública se realizarán *blockchain" para evitar manipulaciones.

Plan de choque para la salud

El presidente electo pondrá en marcha un plan de choque para 10 billones de pesos para el sector de la salud. Esta propuesta incluy la revisión de los ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), restablecimiento del flujo de recursos y recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos.

El plan detalla que se busca fortalecer la medicina en atención primaria, inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud, fortalecer la red hospitalaria, dignificar al personal de salud, y hacer más eficientes a las EPS.

Cumplir la Constitución del 91 y "gobernar para todos los colombianos"

Durante su discurso, de la Espriella reafirmó su compromiso de “lealtad absoluta” con la Constitución de 1991: “Juro, juro defender la Constitución con extrema coherencia”.

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En la misma línea, el presidente electo se comprometió a gobernar para todos los colombianos, sin distinción entre quienes votaron por él y quienes optaron por otros candidatos. En su discurso, enfatizó que no habrá vencedores ni vencidos, y que su administración se basará en la reconciliación y el respeto mutuo.

“No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros”.