¿Abelardo de la Espriella hará alianzas en el Congreso? Norma Hurtado y Ariel Ávila debaten
La senadora Norma Hurtado y el senador Ariel Ávila debaten sobre el Congreso que deberá enfrentar el próximo presidente electo de Colombia.
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