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23 jun 2026 Actualizado 13:05

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¿Abelardo de la Espriella hará alianzas en el Congreso? Norma Hurtado y Ariel Ávila debaten

La senadora Norma Hurtado y el senador Ariel Ávila debaten sobre el Congreso que deberá enfrentar el próximo presidente electo de Colombia.

¿Abelardo de La Espriella hará alianzas en el Congreso? Norma Hurtado y Ariel Ávila debaten

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Alejandra

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