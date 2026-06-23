Cristo reconoce el resultado del escrutinio de los jueces y el triunfo de Abelardo De la Espriella

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien impulsó la ‘Alianza por la Vida’ desde la campaña de Iván Cepeda, reconoció el resultado del escrutinio que adelantaron los jueces de la República a nivel municipal, el cual tuvo una coincidencia del 99.997% con el preconteo de votos, según confirmó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Cristo también reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

“Los escrutinios concluyeron y sus resultados confirman el triunfo, por un estrecho margen, de Abelardo de la Espriella. Se rompieron todos los récords de participación ciudadana. Los colombianos decidieron en democracia, con libertad y tranquilidad”, dijo.

Incluso, felicitó al presidente electo y señaló que “poco menos de la mitad de los colombianos escogió la opción de la vida y la paz”, propuesta por el candidato del Pacto Histórico.

El exministro también destacó la importancia de hacer un acuerdo nacional para materializar las reformas que necesita el país.

“El gran desafío ahora es superar una división profunda del país que nos impide enfrentar con éxito los grandes desafíos en salud, seguridad, energía y servicios públicos. El Acuerdo Nacional es necesario como lo ha planteado nuestro candidato de la ‘Alianza por la Vida’ y lo reiteró la noche del domingo”, sostuvo.

“Por el bien de nuestro país le deseo éxitos al nuevo jefe de estado en su gestión. El sistema de pesos y contrapesos diseñado en la constitución del 91 funciona y seguirá garantizando la separación de poderes y nuestra estabilidad institucional”, agregó.

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