Pacientes Colombia lanza exigencias a Abelardo de la Espriella para enfrentar la crisis de la salud

A poco más de un mes del inicio del nuevo gobierno, Pacientes Colombia, asociación que agrupa a 204 organizaciones del país, hizo un llamado al De la Esprella y a su equipo de transición para que las decisiones que se adopten desde el 7 de agosto tengan en cuenta a quienes, según la organización, han sido los principales afectados por la crisis del sector.

“Los pacientes somos las víctimas y las víctimas pedimos justicia, verdad, reparación y no repetición”, afirmó Denis Silva, presidente de Pacientes Colombia.

La organización aseguró que las medidas que se adopten durante los primeros días del próximo gobierno tendrán efectos directos sobre el acceso a medicamentos, la continuidad de tratamientos y la atención de millones de usuarios, por lo que pidió que las organizaciones de pacientes sean escuchadas desde el proceso de empalme.

La exigencia de tener una silla en el “Arca de Noé”

La organización pidió ser incluida en las mesas de trabajo sobre salud y participar en la definición de los decretos y de las primeras medidas que aplicará la nueva administración. La advertencia es que decisiones sobre medicamentos, tratamientos y atención de pacientes no se tomen sin escuchar a las organizaciones que representan a los usuarios del sistema.

En ese orden de ideas, Pacientes Colombia reclamó que el plan de choque de 10 billones de pesos anunciado por Abelardo incorpore criterios construidos con las organizaciones de pacientes, especialmente en temas relacionados con el acceso oportuno a medicamentos, la continuidad de tratamientos y las deudas con prestadores de servicios.

“Se trata de decisiones urgentes, de alto impacto y con consecuencias directas sobre el acceso a medicamentos, tratamientos y la atención oportuna de millones de pacientes”, señaló Denis Silva.

Piden un ministro con experiencia en el sistema

La segunda exigencia está relacionada con el nombramiento del próximo ministro de Salud. Para Pacientes Colombia, la persona que asuma esa cartera debe tener las capacidades técnicas y humanas necesarias para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema.

“Pensemos en un ministro que tenga las condiciones técnicas, humanas y de conocimiento del sistema de salud para salir de esta crisis que heredamos del gobierno del presidente Petro. Nos merecemos un ministro decente, que le duela la salud y que tenga a la persona en el centro del sistema”, manifestó Silva.

Cumplir las órdenes de la Corte Constitucional

La tercera petición apunta al cumplimiento de los autos emitidos por la Corte Constitucional y a garantizar recursos suficientes para el sistema de salud.

“Dar pleno cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional. Financiamiento claro, directo y participación efectiva para todo el sector de la salud. La salud es un derecho fundamental, no un favor”, sostuvo el presidente de Pacientes Colombia.

Asimismo, concluyó en insistir en que las organizaciones de pacientes deben ser escuchadas desde el arranque de la nueva administración y no cuando las decisiones ya estén tomadas, con el fin de evitar que quienes dependen del sistema sigan enfrentando barreras para acceder a la atención en salud.