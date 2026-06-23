Rechazan preclusión de investigación contra jefe de seguridad de Miguel Uribe Turbay

El abogado, representante de la familia del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, emitió un comunicado en el que rechazó la declaratoria de insubsistencia del Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado, el mayor (r) Javier González Gutiérrez, que recientemente ordenó la preclusión de una investigación relacionada con el jefe del esquema de protección del dirigente político.

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Según el representante, la decisión administrativa se produjo poco después de concluir la audiencia en la que se decretó la preclusión de la investigación adelantada contra el subcomisario Víctor Gómez, jefe del esquema de protección de Miguel Uribe Turbay.

“Resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicida”, firma de abogados

Y es que, también se aseguró que durante el desarrollo de la diligencia, el juez fue claro en esclarecer que “el oficial desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las intimidaciones operativas y la escasez de personal y esquema recluido”.

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Asimismo, precisaron que “la responsabilidad principal recae sobre la Unidad Nacional de Protección, al evidenciar dificultades logísticas y limitaciones en los recursos asignados al esquema, responsabilidad que debe ser definida por la justicia ordinaria”

Cabe resaltar que, los abogados señalaron que continuarán realizando todas las acciones judiciales necesarias para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades por el homicidio de Miguel Uribe.

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, proceso que, según la firma, coincide temporalmente con la audiencia en la que se resolvió la preclusión.