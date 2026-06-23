Corte Suprema de Justicia inspeccionó y selló la oficina de Gloria Arizabaleta

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelantó una diligencia judicial en la oficina de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, que incluyó la inspección y posterior sellamiento del despacho ubicado en el Congreso de la República.

Según conoció Caracol Radio, durante el procedimiento los funcionarios judiciales realizaron una copia de la información almacenada en los computadores de la oficina como parte de las actuaciones relacionadas con la investigación que se desprende del anuncio de suspensión del presidente Gustavo Petro de su cargo.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que el objetivo de la diligencia es recaudar elementos probatorios dentro de las investigaciones que se adelantan sobre este caso y establecer las actuaciones realizadas por la representante.

El antecedente de esta controversia se remonta a la decisión adoptada por la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral, quien expidió el Auto de Sustanciación 003 para complementar una providencia anterior dentro del proceso por presunta participación en política del jefe de Estado.

En ese documento, Arizabaleta ordenó remitir la actuación a la plenaria de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que fuera sometida a consulta y dispuso comunicar la decisión al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, con base en el artículo 194 de la Constitución.

La actuación complementó el Auto 002 del 10 de junio de 2026, mediante el cual se había dispuesto la suspensión provisional del mandatario dentro de una investigación disciplinaria iniciada de oficio por una presunta falta gravísima relacionada con participación en política.

La decisión abrió un debate jurídico y político sobre el alcance de las facultades de la Comisión de Acusación y el trámite que debe seguir una eventual sanción contra el presidente de la República.