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22 jun 2026 Actualizado 16:14

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Política

Iván Cepeda Castro presentó 57.189 reclamaciones y pide calma tras segunda vuelta

Cepeda pidió mantener la serenidad

“Hacemos un llamado a la calma y a que cualquier expresión pública se dé en un ambiente de tranquilidad”

AME8508. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/06/2026.- Captura de pantalla tomada del canal de YouTube del candidato a la Presidencia de Colombia por el partido Pacto Histórico Iván Cepeda Castro hablando durante una rueda de prensa este jueves, en Bogotá (Colombia). Cepeda aseguró que su rival, Abelardo de la Espriella, representa una amenaza para la democracia y llamó a construir un acuerdo con el centro político y sectores reformistas para la segunda vuelta del próximo 21 de junio. EFE/ Iván Cepeda Castro /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

AME8508. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/06/2026.- Captura de pantalla tomada del canal de YouTube del candidato a la Presidencia de Colombia por el partido Pacto Histórico Iván Cepeda Castro hablando durante una rueda de prensa este jueves, en Bogotá (Colombia). Cepeda aseguró que su rival, Abelardo de la Espriella, representa una amenaza para la democracia y llamó a construir un acuerdo con el centro político y sectores reformistas para la segunda vuelta del próximo 21 de junio. EFE/ Iván Cepeda Castro /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Iván Cepeda Castro

AME8508. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/06/2026.- Captura de pantalla tomada del canal de YouTube del candidato a la Presidencia de Colombia por el partido Pacto Histórico Iván Cepeda Castro hablando durante una rueda de prensa este jueves, en Bogotá (Colombia). Cepeda aseguró que su rival, Abelardo de la Espriella, representa una amenaza para la democracia y llamó a construir un acuerdo con el centro político y sectores reformistas para la segunda vuelta del próximo 21 de junio. EFE/ Iván Cepeda Castro /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
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