Audiencia de Escrutinio Nacional del CNE fue suspendida: continuará el miércoles 24 de junio
Se suspendió la Audiencia de Escrutinio Nacional del CNE y continuará mañana a las 9:00 de la mañana.
Este martes se consolidaron los resultados del exterior y los departamentos del Meta, Guajira, Risaralda, Atlántico y Bogotá. Una vez se terminen todos los departamentos, se declarará la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...