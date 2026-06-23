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23 jun 2026 Actualizado 23:11

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Política

Audiencia de Escrutinio Nacional del CNE fue suspendida: continuará el miércoles 24 de junio

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Se suspendió la Audiencia de Escrutinio Nacional del CNE y continuará mañana a las 9:00 de la mañana.

Este martes se consolidaron los resultados del exterior y los departamentos del Meta, Guajira, Risaralda, Atlántico y Bogotá. Una vez se terminen todos los departamentos, se declarará la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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