Elecciones 2026: ¿Qué es el preconteo y en qué se diferencia del escrutinio?

¿Qué es el preconteo y en qué se diferencia del escrutinio?

La jornada de elecciones por la primera vuelta presidencial en Colombia se realizará el próximo domingo 31 de mayo. Se estima que a las 8 de la noche, o incluso antes, ya se puede conocer el nombre de quienes disputarían una segunda vuelta o de quien sería el nuevo presidente de la República.

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“Entre 8 y 9 ya tendremos datos, pero sin ningún problema, puede ser antes inclusive. ¿Por qué lo digo? Porque tal y como se comportó el preconteo en las elecciones de Congreso, que eran 3.200 candidatos, ahora solo son 14, nos da para pensar que 8, inclusive antes de las 8, podemos tener datos concluyentes de los resultados electorales de primera vuelta en Colombia", reveló el registrador Hernán Penagos en los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio, enfatizando que el proceso está siendo muy ágil y fluido.

Sin embargo, entre estos datos, han surgido varios interrogantes entre los mismos colombianos. Una de las más populares es cuál es la diferencia entre preconteo y escrutinio.

Diferencias entre preconteo y escrutinio

Según la página de la Registraduría, el preconteo, o conteo rápido de mesa, es un proceso entregado por la misma entidad y los medios de comunicación con un objetivo informativo. Sin embargo, detallan que este carece de valor jurídico vinculante.

Esto, debido a que, de acuerdo con lo previsto en el Código Electoral, los resultados oficiales de la elección solo se conocen una vez concluya el proceso de escrutinio, el cual está a cargo de las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral.

Es decir que el preconteo solo es un resultado rápido, mientras que el escrutinio es el conteo de votos definitivo con valor jurídico y que otorga finalmente el triunfo de la Presidencia o de una posible segunda vuelta.

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