Inició la audiencia de escrutinio nacional para la segunda vuelta presidencial a cargo del CNE

BOGOTÁ (Colprensa). Con éxito se cumplió este lunes por parte del Consejo Nacional Electoral del simulacro nacional de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales (testigos y auditores) para elecciones presidenciales de la primera y segunda vuelta si se llega a dar(CNE-COLPRENSA). / CNE

Oficialmente, fue instalada la audiencia de escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial, a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta es la última instancia para la declaratoria de la elección del nuevo presidente electo de los colombianos.

El CNE ya consolidó la votación del exterior en la segunda vuelta presidencial. No hubo reclamaciones y quedó así: 390.974 votos por Abelardo de la Espriella y 213.131 por Iván Cepeda en todos los consulados.

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