Inició la audiencia de escrutinio nacional para la segunda vuelta presidencial a cargo del CNE
Esta es la última instancia para la declaratoria de la elección del nuevo presidente electo de los colombianos.
Oficialmente, fue instalada la audiencia de escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial, a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta es la última instancia para la declaratoria de la elección del nuevo presidente electo de los colombianos.
El CNE ya consolidó la votación del exterior en la segunda vuelta presidencial. No hubo reclamaciones y quedó así: 390.974 votos por Abelardo de la Espriella y 213.131 por Iván Cepeda en todos los consulados.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...