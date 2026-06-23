Asocapitales le pide al nuevo gobierno ayudar a fortalecer las regiones
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales busca una agenda conjunta con el gobierno de Abelardo De La Espriella
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su disposición para trabajar de manera articulada con el presidente electo Abelardo De La Espriella y construir una agenda conjunta para fortalecer el desarrollo regional durante los próximos cuatro años.
La agremiación de las 32 ciudades capitales priorizó inversiones en infraestructura y pidió convertir la seguridad urbana en una política de Estado.
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Asocapitales destacó que las ciudades concentran cerca del 47 % de la población colombiana, generan más del 52 % del Producto Interno Bruto y aportan casi la mitad del recaudo tributario territorial, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer las inversiones y la coordinación con el Gobierno Nacional.
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Dentro de las prioridades identificadas por las ciudades, el 59,7 % de las necesidades de inversión se concentran en proyectos de transporte, movilidad y conectividad, seguidos por iniciativas de infraestructura social y de agua y medio ambiente.
En materia de seguridad, Asocapitales advirtió que las capitales registran cerca de la mitad de los delitos de alto impacto, el 39 % de los homicidios y el 90 % de las extorsiones del país.
“La seguridad urbana debe convertirse en una política de Estado. Los alcaldes necesitan más herramientas, más coordinación y más capacidad operativa”, afirmó Leonardo Santamaría, vocero de la agremiación.
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Con esta hoja de ruta, Asocapitales busca consolidar a las ciudades capitales como motores del desarrollo regional y avanzar, de la mano del nuevo Gobierno, en proyectos que impulsen la competitividad y el bienestar ciudadano.