Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 jun 2026 Actualizado 22:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Asocapitales le pide al nuevo gobierno ayudar a fortalecer las regiones

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales busca una agenda conjunta con el gobierno de Abelardo De La Espriella

Federico Gutiérrez en reunión de Asocapitales en Medellín- foto alcaldía

Federico Gutiérrez en reunión de Asocapitales en Medellín- foto alcaldía

Federico Gutiérrez en reunión de Asocapitales en Medellín- foto alcaldía
Añadir Caracol Radio en Google

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su disposición para trabajar de manera articulada con el presidente electo Abelardo De La Espriella y construir una agenda conjunta para fortalecer el desarrollo regional durante los próximos cuatro años.

La agremiación de las 32 ciudades capitales priorizó inversiones en infraestructura y pidió convertir la seguridad urbana en una política de Estado.

Le puede interesar: Las 8 solicitudes de las MiPymes de nuestro país a Abelardo de la Espriella

Asocapitales destacó que las ciudades concentran cerca del 47 % de la población colombiana, generan más del 52 % del Producto Interno Bruto y aportan casi la mitad del recaudo tributario territorial, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer las inversiones y la coordinación con el Gobierno Nacional.

Leer más: Esto le dicen el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga al presidente De la Espriella

Dentro de las prioridades identificadas por las ciudades, el 59,7 % de las necesidades de inversión se concentran en proyectos de transporte, movilidad y conectividad, seguidos por iniciativas de infraestructura social y de agua y medio ambiente.

En materia de seguridad, Asocapitales advirtió que las capitales registran cerca de la mitad de los delitos de alto impacto, el 39 % de los homicidios y el 90 % de las extorsiones del país.

“La seguridad urbana debe convertirse en una política de Estado. Los alcaldes necesitan más herramientas, más coordinación y más capacidad operativa”, afirmó Leonardo Santamaría, vocero de la agremiación.

Lea aquí: Así quedó el mapa electoral de segunda vuelta de elecciones 2026: ¿Cómo votaron los departamentos?

Con esta hoja de ruta, Asocapitales busca consolidar a las ciudades capitales como motores del desarrollo regional y avanzar, de la mano del nuevo Gobierno, en proyectos que impulsen la competitividad y el bienestar ciudadano.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir