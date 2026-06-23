Asocapitales le pide al nuevo gobierno ayudar a fortalecer las regiones

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su disposición para trabajar de manera articulada con el presidente electo Abelardo De La Espriella y construir una agenda conjunta para fortalecer el desarrollo regional durante los próximos cuatro años.

La agremiación de las 32 ciudades capitales priorizó inversiones en infraestructura y pidió convertir la seguridad urbana en una política de Estado.

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Asocapitales destacó que las ciudades concentran cerca del 47 % de la población colombiana, generan más del 52 % del Producto Interno Bruto y aportan casi la mitad del recaudo tributario territorial, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer las inversiones y la coordinación con el Gobierno Nacional.

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Dentro de las prioridades identificadas por las ciudades, el 59,7 % de las necesidades de inversión se concentran en proyectos de transporte, movilidad y conectividad, seguidos por iniciativas de infraestructura social y de agua y medio ambiente.

En materia de seguridad, Asocapitales advirtió que las capitales registran cerca de la mitad de los delitos de alto impacto, el 39 % de los homicidios y el 90 % de las extorsiones del país.

“La seguridad urbana debe convertirse en una política de Estado. Los alcaldes necesitan más herramientas, más coordinación y más capacidad operativa”, afirmó Leonardo Santamaría, vocero de la agremiación.

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Con esta hoja de ruta, Asocapitales busca consolidar a las ciudades capitales como motores del desarrollo regional y avanzar, de la mano del nuevo Gobierno, en proyectos que impulsen la competitividad y el bienestar ciudadano.