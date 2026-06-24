Según el escrutinio distrital, De La Espriella recuperó 401 votos y Cepeda perdió 535 en Bogotá

Este martes terminó el escrutinio distrital en Bogotá y, pese a que el Pacto Histórico presentó reclamaciones, el resultado certificado por la Registraduría Distrital es bastante curios.

Según el escrutinio realizado, los cambios en la votación en Bogotá, aunque fueron mínimos, no favorecieron la solicitud de la campaña de Iván Cepeda: Abelardo de la Espriella recuperó 401 votos adicionales, mientras que Cepeda perdió 535 votos frente al preconteo.

Con el resultado definitivo del escrutinio en la capital, Abelardo de la Espriella quedó con 1.933.644 votos en Bogotá, mientras que Iván Cepeda obtuvo 2.234.979 votos.

La misma tendencia se presentó en el escrutinio del exterior, donde De la Espriella sumó 25 votos adicionales y Cepeda perdió 9 votos.

Estos resultados hacen parte del proceso de escrutinio, que es la etapa en la que se verifica los datos preliminares del domingo.

Aunque ya terminaron este preconteo los jueces de la República, hasta mañana, miércoles sobre las nueve de la mañana, se certificaría formalmente toda la votación y se declararía la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia.