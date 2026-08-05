Sogamoso crea Consejo Municipal para fortalecer la protección de los derechos de los consumidores

La nueva instancia asesorará a la Administración Municipal, recibirá las inquietudes de los ciudadanos y promoverá la defensa de los derechos de los consumidores en Sogamoso.

Sogamoso

El exconcejal de Sogamoso, Carlos Bello, anunció que fue aprobado el proyecto de acuerdo que presentó antes de dejar su curul y que permitirá la creación del Consejo Municipal para la Protección de los Derechos del Consumidor, una instancia que buscará fortalecer la atención de las quejas ciudadanas y acompañar a la Administración Municipal en la defensa de los consumidores.

Según explicó Bello en entrevista con Caracol Radio, el nuevo consejo será un órgano consultivo conformado por el alcalde, el personero, representantes de las secretarías de Desarrollo, Seguridad y Convivencia y Salud, además de delegados de las Juntas de Acción Comunal, veedores, comerciantes y universidades. “Lo que busca es la creación de un órgano consultivo que ejercerá funciones de asesoría y acompañamiento a la Administración Municipal en todos los temas relacionados con la protección de los derechos del consumidor”, afirmó.

El exconcejal indicó que el acuerdo también contempla la creación de la primera Liga de Consumidores de Sogamoso y la asignación de funciones específicas a la Secretaría de Seguridad y Convivencia para atender las reclamaciones de los ciudadanos.

“Desde 2015 se había cerrado la Oficina de Precios, Pesas y Medidas en la ciudad y no existía una instancia donde los ciudadanos pudieran acudir para presentar reclamaciones relacionadas con la compra de productos o servicios. Ahora habrá un funcionario de planta encargado exclusivamente de atender esos casos”, explicó.

El exconcejal precisó que, una vez el alcalde sancione el acuerdo, comenzará su implementación y la Secretaría de Seguridad y Convivencia asumirá la Secretaría Técnica del nuevo consejo, además de recibir y tramitar las peticiones, quejas y reclamos relacionados con garantías, calidad de productos, atención en establecimientos comerciales, servicios públicos, combustibles y otras situaciones que afecten a los consumidores.

Frente a las sanciones, Bello aclaró que el Consejo Municipal para la Protección de los Derechos del Consumidor no tendrá funciones sancionatorias. “Las sanciones continúan siendo competencia de la Administración Municipal. El ciudadano presenta la queja, se adelanta la investigación y el secretario de Seguridad y Convivencia determinará si procede una multa o una sanción”, dijo.