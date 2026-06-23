‘Los Pepes’, de Digno Palomino, abandonan diálogos de paz con el Gobierno nacional

Los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las principales estructuras criminales de Barranquilla y el Atlántico enfrentan un nuevo revés.

Según conoció Caracol Radio a través de una fuente de alta credibilidad, la organización delincuencial ‘Los Pepes’, liderada por Digno Palomino, decidió retirarse del proceso de negociación enmarcado en la política de Paz Total.

La información se conoce pocas horas después de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de la República y genera incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones que buscaban reducir los índices de violencia en la región Caribe.

De acuerdo con la fuente consultada, la decisión habría estado motivada por presuntos desacuerdos surgidos durante el desarrollo de las mesas de diálogo, particularmente relacionados con las expectativas y condiciones planteadas por el máximo cabecilla de ‘Los Pepes’.

Entretanto, la estructura criminal ‘Los Costeños’ se mantendría vinculada al proceso y continuaría participando en los acercamientos con el Gobierno para avanzar en la denominada paz urbana en Barranquilla y su área metropolitana.

Precisamente, este miércoles 24 de junio, un grupo de facilitadores de paz del Gobierno en Barranquilla viajará a Bogotá para reunirse con el Alto Comisionado para la Paz y evaluar el futuro de las negociaciones con las bandas criminales del Atlántico, en medio de la transición hacia el nuevo Gobierno nacional.

Cabe recordar que ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ suscribieron dos treguas para disminuir los delitos de alto impacto en el departamento. La primera fue firmada el 2 de octubre de 2025 y la segunda el 20 de enero de 2026, acuerdos que permitieron una reducción temporal de los enfrentamientos entre ambas organizaciones.