Denuncian nueva quema de una vivienda en el asentamiento Colinas del Tunal

Una vivienda del asentamiento Colinas del Tunal, en Cúcuta, fue incendiada por segunda vez en menos de un mes, según denunciaron líderes comunales del sector. El inmueble permanecía abandonado desde que la familia que lo habitaba fue desplazada por presuntas amenazas.

Raúl Arévalo, presidente de la Junta de Acción Comunal, explicó que “esta casa ya había sido incendiada hace aproximadamente un mes y hoy nuevamente fue quemada. Los vecinos dicen haber visto personas que no son del barrio rondando el sector, pero no tenemos pruebas para señalar a los responsables”.

El dirigente comunal también indicó que la vivienda pertenecía a una familia de adultos mayores que abandonó el lugar hace cerca de un año, luego de que, presuntamente, un grupo armado les ordenara salir del sector por problemas relacionados con uno de sus familiares.

Además, aseguró que la falta de inversión social y de infraestructura dificulta la respuesta de las autoridades. “Al no tener vías de acceso es muy difícil que las instituciones reaccionen con rapidez. Lo que necesitamos es más presencia del Estado, mejores vías, alumbrado público e inversión para evitar que estos hechos se sigan presentando”, afirmó.

La comunidad pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad en este asentamiento de la ciudad.