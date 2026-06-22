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22 jun 2026 Actualizado 20:12

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Política

Procuraduría investiga a Daniel Quintero por cuestionamientos al sistema electoral tras preconteo

Los resultados del preconteo electoral dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.

Daniel Quintero. Fotos: Getty Images.

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La Procuraduría abrió investigación al superintendente de Salud, Daniel Quintero, tras los cuestionamientos al sistema electoral luego de que se revelaran los resultados del preconteo que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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