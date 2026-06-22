Procuraduría investiga a Daniel Quintero por cuestionamientos al sistema electoral tras preconteo
Los resultados del preconteo electoral dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.
La Procuraduría abrió investigación al superintendente de Salud, Daniel Quintero, tras los cuestionamientos al sistema electoral luego de que se revelaran los resultados del preconteo que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...