“Desde Córdoba encontrarán un aliado”: gobernador de Córdoba tras resultados del preconteo

Montería

Luego de que se conocieran los resultados del preconteo el pasado 21 de junio que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, felicitó al abogado e hizo un llamado para que se “respete la voluntad democrática.

“Colombia ha hablado en las urnas y hoy corresponde respetar la voluntad democrática de los ciudadanos. Felicito al presidente electo, Abelardo de la Espriella y al vicepresidente Juan Manuel Restrepo”, expresó.

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El mandatario departamental precisó que “como cordobés, me llena de orgullo ver a un hijo de esta tierra llegar a la Presidencia con la mirada puesta en las regiones. Desde Córdoba encontrarán un aliado para trabajar unidos por el desarrollo, las oportunidades y el bienestar de nuestra gente”.

Cabe recordar que el abogado de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, frente a 12.708.712 sufragios que alcanzó Iván Cepeda, con el 99.99% de mesas informadas.