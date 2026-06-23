“Sea usted candidato a la Gobernación de Córdoba”: diputado Gabriel Calle Aguas al presidente Petro

Montería

Luego de los resultados de segunda vuelta presidencial, en los que Iván Cepeda alcanzó 499.149 votos en Córdoba, el diputado Gabriel Calle Aguas le pidió al presidente Gustavo Petro que liderara las banderas del progresismo en el departamento para evitar que esta fuerza política se divida en las próximas elecciones territoriales.

A través de la red social X, el diputado manifestó: “presidente Gustavo Petro, Córdoba es su casa y siempre le ha respondido con lealtad. Campesinos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras siguen respaldando el proyecto progresista y de transformación social”.

“Hoy, mientras la clase política tradicional celebra junto a Abelardo de la Espriella, desconoce que el pueblo cordobés expresó en las urnas su respaldo a la opción de Iván Cepeda. Empezarán los intentos por dividir al progresismo mediante ofrecimientos burocráticos y económicos. Por eso, con mucho respeto me atrevo a pedirle que represente usted la unidad y el liderazgo progresista en Córdoba, sea usted candidato a la Gobernación de Córdoba y juntos derrotemos a toda esa clase política que celebra la derrota de su propio pueblo”, agregó el diputado.

El grupo político Calle tiene mayor concentración en el municipio de Montelíbano, donde Gabriel Calle Demoya (padre del diputado), es el actual alcalde. En esa zona del sur de Córdoba, Cepeda obtuvo un respaldo del 75% en las urnas, lo cual representó 28.685 votos frente a 9.026 sufragios logrados por el abogado Abelardo de la Espriella.

Cabe recordar que Gabriel Calle Aguas es hermano del excongresista Andrés Calle Aguas, quien es procesado por su presunta responsabilidad en el sonado escándalo de la UNGRD.