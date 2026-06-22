Riña durante Olimpiadas Amigonianas en Tunja deja tres adolescentes lesionados

Bomberos Tunja realizó la valoración de dos menores, uno de 17 años y otro de 16 años quienes fueron trasladados al Hospital Universitario San Rafael de Tunja / Foto: Prensa Bomberos Tunja.

Tunja

Momentos de tensión se vivieron este lunes en el Centro Juvenil Amigoniano de Tunja, luego de que una riña entre adolescentes participantes de las denominadas “Olimpiadas Amigonianas” desencadenara una alteración del orden al interior de las instalaciones y obligara la intervención de las autoridades.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron hacia las 11:10 de la mañana, mientras se desarrollaban actividades recreativas con la participación de jóvenes pertenecientes a los centros juveniles Amigonianos de Tunja y Duitama. Durante la jornada se presentó un enfrentamiento entre algunos adolescentes de ambas instituciones, situación que generó confusión y provocó que varios de ellos huyeran hacia la parte alta del centro juvenil.

Los jóvenes se dirigieron al sector donde actualmente se adelantan obras de reconstrucción del muro perimetral que había sido derribado meses atrás. Ante la situación, se activó un dispositivo de intervención y contención liderado por la Policía Nacional, con apoyo de unidades especializadas y patrullas de vigilancia, que lograron ubicar a los adolescentes que habían salido momentáneamente de las instalaciones.

Como consecuencia de la riña, varios participantes resultaron lesionados. Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja brindó atención prehospitalaria en el lugar y trasladó a tres adolescentes al Hospital Universitario San Rafael de Tunja para valoración médica.

Dos de los jóvenes heridos pertenecen al Centro Juvenil Amigoniano de Duitama, mientras que un adolescente del centro de Tunja también requirió atención especializada. Las autoridades informaron que los demás participantes fueron valorados de manera preventiva por los organismos de socorro.

Posteriormente, hacia las 12:15 del mediodía, funcionarios de la Personería Municipal, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llegaron al lugar para verificar las condiciones de salud y bienestar de los 92 adolescentes que participaban en el encuentro deportivo.

Las autoridades destacaron que durante toda la actividad se contó con acompañamiento policial permanente, lo que permitió controlar la situación y restablecer el orden sin que se presentaran hechos de mayor gravedad.

Como medida preventiva, hacia la 1:00 de la tarde los adolescentes provenientes de Duitama fueron trasladados al Coliseo del barrio Bolívar, donde permanecieron bajo supervisión mientras recibían alimentación y esperaban los vehículos destinados para su regreso.

Una vez llegaron los buses, los jóvenes iniciaron el retorno a Duitama acompañados por los educadores responsables y directivos de la institución. La Policía realizó acompañamiento hasta el peaje de Tuta, sin que se registraran novedades durante el trayecto.

Finalmente, las autoridades confirmaron que la situación fue controlada, se garantizó la seguridad de los adolescentes involucrados y se restableció la normalidad en el Centro Juvenil Amigoniano de Tunja.