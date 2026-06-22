Cerca de dos meses estará cerrada vía entre Jenesano y Tierranegra por obra en Puente Los Negritos

Los trabajos de demolición del puente Los Negritos, ubicado en la vía entre Jenesano y Tierranegra, comenzaron este lunes 22 de junio / Foto: Alcaldía de Jenesano.

Jenesano

Desde este 22 de junio comenzaron las obras de rehabilitación del puente Los Negritos, ubicado sobre la quebrada La Peligrosa, en la vía que comunica a Jenesano con el sector de Tierranegra. Debido a los trabajos, el corredor vial permanecerá cerrado entre mes y medio y dos meses, según estiman las autoridades.

El alcalde de Jenesano, Hugo Alexander Reyes, explicó que la intervención era prioritaria debido al avanzado deterioro que presentaba la estructura, una situación que, según afirmó, podría haber derivado en una emergencia de grandes proporciones si no se tomaban medidas inmediatas.

“Es un trabajo obligatorio que se debía realizar. El daño es grave y afortunadamente no generó dificultades ni hechos que lamentar, pero estábamos contando con probabilidades. Era cuestión de días para que un vehículo de gran carga pudiera generar el colapso total de la vía y eso habría sido supremamente grave”, señaló el mandatario.

Reyes destacó el apoyo de la Secretaría de Infraestructura de Boyacá y de las entidades que hicieron posible la financiación del proyecto, el cual busca garantizar la seguridad de quienes transitan por este importante corredor departamental.

El alcalde reconoció que el cierre generará inconvenientes para transportadores, habitantes y productores de la región, pero insistió en que la decisión era necesaria para evitar riesgos mayores.

“Sería muy triste dejar la vía abierta y no hacer ninguna intervención hasta que ocurra un accidente que comprometa la integridad de los vehículos y de las personas que la utilizan”, manifestó.

La preocupación de las autoridades radicó en el estado crítico del puente, especialmente porque, según Reyes, muchos conductores habían ignorado las restricciones de carga impuestas desde hace varios meses.

“La gente no había acatado la restricción de las 10 toneladas y continuaron transitando vehículos pesados. Como ingeniero, no sé cómo esta estructura soportó durante más de cuatro meses esas condiciones sin que haya ocurrido una tragedia”, afirmó.

Actualmente, la maquinaria especializada para las labores de demolición y reconstrucción ya se encuentra en el sitio de intervención realizando la demolición de la estructura.

Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios de esta vía departamental para que programen sus desplazamientos con anticipación y utilicen rutas alternas mientras se desarrollan las obras que buscan garantizar la seguridad y la conectividad entre Jenesano y Tierranegra.