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22 jun 2026 Actualizado 19:19

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Tunja

Boyacá reporta seis personas desaparecidas ubicadas durante jornada electoral

Los mecanismos de verificación implementados durante la segunda vuelta presidencial permitieron ubicar a seis personas que figuraban como desaparecidas en Boyacá.

Elecciones 2026: Listado de beneficios extra que tienen los colombianos que votan en el exterior. Getty Images

Elecciones 2026: Listado de beneficios extra que tienen los colombianos que votan en el exterior. Getty Images / Getty Images

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La Fiscalía General de la Nación informó que, tras el cierre de las urnas en la segunda vuelta presidencial, mantiene abiertas investigaciones por posibles delitos electorales ocurridos antes y durante la jornada.

En todo el país fueron reportadas cinco capturas relacionadas con conductas que podrían afectar la transparencia del proceso electoral y se abrieron 12 noticias criminales para establecer si los hechos denunciados constituyen delitos.

En el balance nacional también se destacó la captura de 53 personas que tenían órdenes judiciales vigentes por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y delitos sexuales. Estos procedimientos se realizaron en varios departamentos, entre ellos Boyacá. Además, los mecanismos de identificación permitieron ubicar a 52 personas reportadas como desaparecidas en el país, de las cuales seis fueron encontradas en territorio boyacense durante la jornada democrática.

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