Resumen de la jornada Mundial 2026: Goleada de España y empates de Uruguay y Bélgica

Se llevó una nueva jornada en el Mundial 2026, la cual dejó apasionantes partidos, entre esos la victoria de una de las candidatas a quedarse con el título: España. Asimismo, Cabo Verde volvió a hacer historia, luego de sacarle un empate histórico a Uruguay, en un partidazo que tuvo lugar en Miami.

España 4-0 Arabia Saudita

La jornada inició muy temprano con la goleada de La Roja a los saudíes. Los dirigidos por Luis de la Fuente abrieron el marcador en los primeros minutos; a los 10′, Lamine Yamal logra vencer al equipo saudí para darle el primer gol a la ‘Roja’ en el Mundial 2026.

A los 17 minutos, Mohammed Al-Owais ataja el remate desde fuera del área por parte de Pedri, pero solo tres minutos después, Mikel Oyarzabal aprovechó la mala salida del conjunto de Arabia Saudita y anotó el 2-0.

Cinco minutos más tarde llega el 3-0; nuevamente Oyarzabal anota, tras rematar delante del arco sin portero. El cuarto de España llega tras un gol en contra de Hassan Tambakti, tras un enredo en el área. La ‘Roja’ tuvo la opción de anotar el quinto en el minuto 90+2, con definición de Ferrán Torres, sin embargo, tras revisión del VAR, este fue anulado por fuera de juego.

España llegó a 4 puntos y se ubicó en el primer puesto del Grupo H, mientras que Arabia Saudita quedó en el último puesto con solo una unidad.

Bélgica 0-0 Irán

Aburrido empate entre Bélgica e Irán en el estadio de Los Ángeles, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. El conjunto europeo venía de empatar con Egipto, mientras que los iraníes lo hicieron con Nueva Zelanda en la jornada 1.

El equipo que más tuvo opciones de marcar fue la Bélgica de Rudi García, que tuvo hasta 7 remates al arco, contra 3 de Irán. Por su parte, el conjunto europeo se quedó con un hombre menos al minuto 66 por la expulsión de Nathan Ngoy al minuto 66′.

La gran figura del encuentro terminó siendo el arquero de Irán Alireza Beiranvand, quien atajó en 7 oportunidades. Bélgica volvió a padecer la efectividad de cara al arco y terminó siendo un resultadoo valiosos para el equipo iraní.

Uruguay 2-2 Cabo Verde

La verdadera gran revelación del Mundial 2026 se llama Cabo Verde. El equipo africano, que está participando en su primera Copa del Mundo, ya le sacó puntos a los dos favoritos del grupo, ambos campeones ya del máximo torneo del fútbol.

Lo empezó ganando sorpresivamente el cuadro africano. Tras una falta lejana al arco de Muslera, Kevin Lenini se atrevió y sacó el remate directo al arco, contando con la fortuna que la barrera se abrió y por ahí pasó el balón para el 1-0.

Lo dio vuelta el conjunto Charrúa antes de terminar el primer tiempo. Maximiliano Araújo aprovechó un rebote que dejó el arquero Vozinha y la mandó a guardar al 44. Seis minutos más tarde fue Agustín Canobbioel que tras un pase de Araújo puso el 2-1 parcial.

Pra el segundo tiempo, al 61′, llegó el empate 2-2. Hubo un error en la salida del fondo y Hélio Varela disparó desde larga distancia para poner la igualdad definitiva.

Nueva Zelanda 1-3 Egipto

En el partido que cerró el día, comenzó ganando el conjunto de Oceanía gracias a un gol al minuto 15′. El centro desde el tiro de esquina fue de quien ha sido sensación en las redes sociales, Tim Payne, y conectó con Finn Surman, para que de cabeza la mandara a guardar.

En el segundo tiempo, el conjunto africano salió con otra disposición y no tardó en encontrar el empate. Centro desde la derecha de Mohamed Hany al minuto 58 y cabezazo de Mostafa Ziko para vencer al arquero Crocombe. Luego apareció Mohamed Salah para marcar el 1-2 al 67′, encarando hacia el centro y rematando al palo derecho del arquero, muy al estilo Liverpool. El último fue obra de Mahmoud Trézeguét al 82′.

Con este resultado, Egipto se adueñó del primer lugar de la tabla del Grupo H, llegando a 4 unidades, mientras que Nueva Zelanda quedó en el último puesto con un punto.