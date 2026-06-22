Al menos 54 heridos y 18 desaparecidos en un incendio en una fábrica de QatarEnergy. Getty Images / Gallo Images

Al menos 54 personas resultaron heridas de diversa consideración y otras 18 siguen desaparecidas en Qatar por un incendio producido en una fábrica de la Ciudad Industrial de Ras Laffan, operada por QatarEnergy, y que fue atacada por Irán durante la guerra entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica.

El Ministerio de Interior qatarí informó este lunes en un comunicado que “el número total de heridos en el incidente ocurrido en una fábrica de la zona industrial de Ras Laffan asciende a 54”, y apuntó que equipos de rescate “siguen trabajando en la búsqueda de 18 personas desaparecidas” en esa ciudad de Qatar.

La compañía estatal Qatarenergy aclaró, en otro comunicado, que el incendio ocurrió mientras expertos de la compañía intentaban reanudar las operaciones de producción de gas en la fábrica, suspendidas tras ser atacada por Irán durante la guerra, iniciada a finales de febrero pasado.

“Durante la puesta en marcha de las operaciones en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, se produjo un incidente operativo que provocó una explosión e incendio en la planta de Barzan, proveedora de gas para uso doméstico, la noche del domingo 21 de junio de 2026”, aseguró la compañía.

Indicó que “los equipos de emergencia se desplegaron de inmediato para sofocar el incendio, que ya ha sido controlado”, sin dar a conocer de momento más detalles.

Ras Laffan es la ciudad industrial y el corazón energético de Qatar. Está ubicada a unos 80 km al norte de la capital qatarí, Doha, donde se encuentra la mayor planta de procesamiento de gas natural licuado (GNL) del mundo.

El enorme complejo, que abarca casi 300 kilómetros cuadrados, está gestionado por QatarEnergy y representa uno de los nodos más críticos para el suministro mundial de gas, procesando grandes reservas extraídas del golfo Pérsico.

Qatar, que ahora media para la puesta en marcha del memorando de entendimiento firmado la semana pasada por EE. UU. e Irán para poner fin a la guerra, fue blanco de varios ataques con drones y misiles iraníes durante el conflicto, por acoger en su territorio una de las principales bases militares estadounidenses en Oriente Medio.