Precio del dólar en Venezuela para HOY 19 de junio de 2026: Cierra la semana al alza

De fondo: Dólares estadounidenses, vistos desde una lupa. Sobre estos, una imagen traslúcida de la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este viernes 19 de junio de 2026. Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Téngase en cuenta que, desde ayer 18 de junio, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 600 bolívares por dólar.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 19 de junio

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 607,39190000 bolívares venezolanos (VES) para este viernes 19 de junio de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($602,33240000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 697,36486214 bolívares.

697,36486214 bolívares. Yuan chino: 89,71152795 bolívares.

89,71152795 bolívares. Lira turca: 13,07949007 bolívares.

13,07949007 bolívares. Rublo ruso: 8,28173970 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela este 19 de junio

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 595,0000 para compra - 615,5200 para venta

595,0000 para compra - 615,5200 para venta BBVA Provincial: 625,0000 para compra - 700,2596 para venta

625,0000 para compra - 700,2596 para venta Banesco: 618,2935 para compra - 696,0676 para venta

618,2935 para compra - 696,0676 para venta Bancaribe: 769,5162 para compra – 750,5888 para venta

769,5162 para compra – 750,5888 para venta Banco Mercantil : 605,0607 para compra - 615,5200 para venta

: 605,0607 para compra - 615,5200 para venta Otras instituciones: 639,4504 para compra - 667,2469 para venta

Inflación se desacelera en mayo

Según datos ⁠divulgados por el Banco Central, La inflación de Venezuela ⁠en mayo estuvo en el 6.3%. Esto representa la cifra más baja de los últimos 19 meses.

Estos datos son similares a los mostrados por el reporte de mayo del Observatorio de Gasto Público (OGP), de la ONG dedicada a la divulgación del conocimiento económico Cedice Libertad.

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El reporte del BCV señaló en una nota de prensa publicada en su página web que el mayor aumento en los precios se registró en el sector de:

Esparcimiento y cultura (7,3%).

Restaurantes y hoteles (7,1%).

Vestido y calzado (7%).

Equipamiento del hogar (6,8%).

Servicios de educación (6,6%).

Comunicaciones (6,5%).

Cabe acotar que los primeros tres meses del año en el país suramericano estuvieron marcados por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acercamientos con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Ahora, durante estos meses se han ido adelantado negociaciones para generar acuerdos con las petroleras Repsol y Shell, mientras que por el lado energético, recientemente se generó un acuerdo con GE Vernon para la mejora de las redes eléctricas del país.

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