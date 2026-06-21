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21 jun 2026 Actualizado 12:10

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Internacional

Catar anunció el inicio de la negociación de Irán y EEUU en presencia de mediadores

La negociación es para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles entre las partes en conflicto con el que poner fin a la guerra.

Banderas de Estados Unidos e Irán. Foto: Getty Images

Banderas de Estados Unidos e Irán. Foto: Getty Images / Motortion

Banderas de Estados Unidos e Irán. Foto: Getty Images
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Catar anunció el inicio este domingo de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con presencia de los mediadores cataríes y de Pakistán, en Bürgenstock (Suiza) para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles entre las partes en conflicto con el que poner fin a la guerra.

Según informó el ministerio de Exteriores catarí en un comunicado, “El Estado de Catar, en su calidad de mediador, anuncia el inicio de la Cumbre del Lago de Lucerna y la primera reunión del Comité de Alto Nivel con la participación de representantes de los EE.UU, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores, el Estado de Catar y la República Islámica de Pakistán”.

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