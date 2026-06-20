Barranquilla y tres municipios del Atlántico, priorizados por posibles disturbios durante elecciones

Pedro Sánchez entregó balance sobre jornada electoral: Elecciones en Colombia son más exigentes. Foto: Colprensa/ Getty Images

Barranquilla y los municipios de Malambo, Sabanalarga y Soledad, han sido priorizados por las autoridades debido al riesgo de alteración del orden público durante las elecciones presidenciales de este domingo, 21 de junio.

En su visita a Barranquilla, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que la corrupción al sufragante y la perturbación del orden público serían los delitos que se podrían presentar durante el certamen electoral.

“Aquí no puede ganar la corrupción, no puede ganar la violencia, sino que debe ganar la democracia”, dijo el alto funcionario.

Puntos estratégicos en Barranquilla

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que, teniendo en cuenta el pasado estallido social, se priorizaron en Barranquilla varios puntos estratégicos.

Se trata de la rotonda de la calle 17, La Circunvalar con la Cordialidad, la Plaza de la Paz y la vía Oriental.