Dos personas fueron capturadas por varios delitos en puestos de votación en Sabanalarga y Ponedera

La Policía reportó que dos personas fueron capturadas por varios delitos en puestos de votación durante la jornada electoral de este domingo, 21 de junio. Las capturas se dieron en los municipios de Sabanalarga y Ponedera.

“Estas capturas, no relacionadas directamente con el proceso electoral, demuestran la efectividad del dispositivo de seguridad general implementado”, indicó la Policía.

Balance durante la jornada electoral

Más de 1.300 uniformados de la Policía fueron desplegados en todos los municipios del departamento para garantizar la seguridad durante la jornada electoral que se llevó a cabo este domingo, 21 de junio.

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La Policía del Atlántico confirmó que no se registraron hechos de afectación al buen desarrollo de las elecciones en ninguno de los 96 puestos de votación, distribuidos en los 18 municipios fuera del área metropolitana de Barranquilla.