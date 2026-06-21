Elecciones en Colombia EN VIVO 🔴 Así vota Barranquilla HOY 21 de junio y últimas noticias
Siga la segunda vuelta presidencial en Barranquilla, con todos los hechos de la jornada minuto a minuto.
A partir de las 8:00 de la mañana de este domingo 21 de junio se abren las urnas y comienza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026 entre los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.
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En el departamento del Atlántico están habilitados, según la Registraduría, 2,1 millones de sufragantes, que tendrán a su disposición 345 puestos y 6.190 mesas de votación.
Aunque la entidad reportó normalidad en la instalación de las mesas al comienzo de la jornada, el minDefensa, Pedro Sánchez, anunció que Barranquilla, Soledad, Malambo y Sabanalarga están entre los municipios priorizados en materia de seguridad para la fuerza pública.
Siga en vivo la segunda vuelta en Barranquilla
David Otero
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