Elecciones en Colombia EN VIVO 🔴 Así vota Barranquilla HOY 21 de junio y últimas noticias

A partir de las 8:00 de la mañana de este domingo 21 de junio se abren las urnas y comienza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026 entre los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

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En el departamento del Atlántico están habilitados, según la Registraduría, 2,1 millones de sufragantes, que tendrán a su disposición 345 puestos y 6.190 mesas de votación.

Aunque la entidad reportó normalidad en la instalación de las mesas al comienzo de la jornada, el minDefensa, Pedro Sánchez, anunció que Barranquilla, Soledad, Malambo y Sabanalarga están entre los municipios priorizados en materia de seguridad para la fuerza pública.

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