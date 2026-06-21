Autoridades de Barranquilla instalan jornada electoral para segunda vuelta presidencial

En Barranquilla se realizó la instalación oficial de la jornada electoral para la segunda vuelta presidencial, con la participación de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, la Registraduría Nacional, delegados del Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía. El encuentro dejó en marcha el dispositivo institucional encargado de garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática en la capital del Atlántico.

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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó la articulación de todas las entidades del Estado y la preparación previa realizada para esta jornada. Señaló que se llevaron a cabo más de 22 comités de seguimiento electoral y ocho consejos de seguridad, con el propósito de organizar y fortalecer toda la estructura necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

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Verano hizo un llamado a la ciudadanía a participar de manera masiva en las urnas, resaltando la importancia del voto libre y democrático.

“Lo más importante para fortalecer nuestro país es que la gente salga a votar libremente, democráticamente y ejerciendo su derecho a escoger presidente de la República”, afirmó, al advertir que en otros países la democracia se debilita por la falta de respeto a la institucionalidad electoral.

El mandatario departamental agregó que en Colombia se ha construido un sistema electoral sólido de manera colectiva, que permite elegir autoridades locales, legislativas y ejecutivas en diferentes momentos, lo que contribuye a la estabilidad institucional. Recordó que anteriormente todas las elecciones se realizaban en una sola fecha, pero que posteriormente se decidió separarlas para evitar que un proceso afectara a otro.

Asimismo, Verano reiteró que la democracia colombiana es una de las principales fortalezas del país frente a otras naciones, donde los procesos electorales enfrentan mayores riesgos de deterioro institucional. En ese sentido, insistió en la necesidad de preservar la confianza en las reglas del juego democrático y en la participación ciudadana como base del sistema.

Finalmente, el gobernador aseguró que las autoridades están plenamente preparadas para atender cualquier eventualidad en materia de orden público durante la jornada electoral, aunque expresó su confianza en que no se presenten alteraciones. Reiteró el llamado a la ciudadanía: “La recomendación es que salgan a votar”.