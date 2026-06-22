“Para Colombia era fundamental derrotar a Petro”: Paloma Valencia sobre resultados segunda vuelta
La excandidata del Centro Democrático habla sobre los resultados del preconteo que dan como presidente electo a Abelardo De la Espriella.
“Para Colombia era fundamental derrotar a Petro”: Paloma Valencia sobre resultados segunda vuelta
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Paloma Valencia habló en 6AM W de Caracol Radio sobre los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial que dan como presidente electo a Abelardo De la Espriella y manifestó su respaldo al candidato de derecha.
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David Otero
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