“Espero que Petro tome decisiones correctas por el bien de Colombia”: senador Bernie Moreno
El senador republicano Bernie Moreno afirmó que el presidente Gustavo Petro desea una transición pacífica y un futuro seguro para Colombia: “No dudo de su amor por el pueblo colombiano”
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...