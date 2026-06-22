El presidente Trump cree en una relación excelente con Abelardo de la Espriella: Bernie Moreno
Bernie Moreno, senador republicano de Estados Unidos y observador internacional en las elecciones presidenciales de Colombia, defendió la decisión del pueblo colombiano ante opiniones externas: “La decisión era del pueblo, no de opiniones externas.”
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...