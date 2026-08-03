“Asesinato de líderes se redujo en este Gobierno”: MinDefensa defiende cifras de seguridad de Petro. Caracol Radio/Getty Images

El balance presentado por el presidente Gustavo Petro en el marco de la instalación del nuevo Congreso de la República y también en su última alocución dejó críticas de diversos sectores por el panorama positivo que trazó el mandatario en materia de seguridad.

Para hablar de los resultados puntuales desde la cartera de Defensa en el gobierno saliente, el ministro Pedro Sánchez estuvo hablando Sin Anestesia en La Luciérnaga de Caracol Radio.

¿Cómo deja el gobierno Petro el país en materia de seguridad?

Para el ministro Pedro Sánchez, el estado actual de los indicadores de crecimiento económico del país da cuenta de la situación real de seguridad en el país y valida la reducción de indicadores de criminalidad en varios territorios.

“Cuando uno compara la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2021 y el 2025, se redujeron los homicidios en 15 departamentos y en 18 capitales. Hubo departamentos como Arauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, en los que se redujo enormemente”, señaló.

El ministro destacó que los cultivos de coca, 253.000 hectáreas, representan únicamente un 0.23% del territorio nacional; sin embargo, destacó el problema que representa ese pequeño porcentaje, debido a la cadena del narcotráfico que llega finalmente a los consumidores de drogas.

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“Uno no puede acabar con las redes del narcotráfico y la minería ilegal solamente bombardeando. Están en las calles, en los parques, en las empresas, incluso en las fiestas a las cuales algunos asisten y consumen cocaína, marihuana y piden que acabemos con ese cáncer”, aseveró Sánchez.

¿El presidente Gustavo Petro está negando asesinatos de líderes sociales y aumento de masacres?

Pese a que las cifras reveladas por el presidente Gustavo Petro fueron interpretadas como negacionismo de los problemas de violencia y seguridad que enfrenta el país, el ministro Sánchez aseguró que dichas declaraciones no se deben entender de forma “absolutista” y reconoció algunos indicadores negativos.

“El asesinato de líderes sociales se redujo en este gobierno, pero siguen existiendo. Las masacres se aumentaron. Pero cuando miramos quiénes mueren en esas masacres, no son campesinos o personas del común. Se calcula que alrededor del 80% de quienes mueren tienen relación con un grupo criminal o hacían parte de uno”, sentenció.

Ministro precisa cifra de líderes sociales asesinados

Horas después de la entrevista, Sánchez publicó en su cuenta de X una corrección de su afirmación “el asesinato de líderes sociales se redujo en este gobierno”, declarando, sin presentar cifras específicas, que la cifra ha aumentado con respecto al período de gobierno anterior.

“No es correcto. Durante este periodo de gobierno, la cifra registra un aumento frente al periodo anterior”, señaló el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa explicó que la reducción se había registrado en las cifras de afectaciones a firmantes del Acuerdo de Paz: “los homicidios y desapariciones disminuyeron 33%, al pasar de 343 a 229 casos".

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