Simpatizantes de De la Espriella y Cepeda firman pacto por la paz electoral en el Cesar

Simpatizantes de Cepeda y De la Espriella firman pacto por la paz electoral en Cesar. Cortesía

Simpatizantes y representantes de las campañas presidenciales de Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella firmaron un “pacto por la paz electoral” en Aguachica, Cesar. La firma se dio tras una invitación por la Personería municipal.

La firma, entre los simpatizantes y representantes de las campañas, se dio durante la mañana de este viernes, 19 de junio, a dos días de las elecciones presidenciales.

Asimismo, simpatizantes y representantes de las dos campañas firmaron un pacto por la no agresión para este próximo domingo durante la reunión de seguimiento electoral que se realizó en la Gobernación del Cesar.

“Este Comité es para darle garantías en materia de seguridad a todas las personas que van a sufragar. Debe haber cero coacción; las personas en el Cesar deben salir a votar libres por su candidato”, dijo Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar.