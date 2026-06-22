Individualizan a dos presuntos responsables del asesinato de la lideresa Mónica Eugenia Sánchez

Santa Bárbara, Antioquia

Según indicaron las autoridades de Antioquia, gracias al traslado de capacidades diferenciales de la Policía Judicial y de inteligencia al municipio de Santa Bárbara, en el suroeste del departamento, se tienen identificadas dos personas como presuntos responsables del asesinato de la lideresa social Mónica Eugenia Sánchez Román, ocurrido el pasado 19 de junio.

Según señaló el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, BG (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, tras la realización de un consejo de seguridad con el alcalde del municipio se hizo un análisis de la situación. Las autoridades continúan con la investigación para determinar las posibles causas o móviles del hecho y tomar las acciones correspondientes.

Desde la Gobernación de Antioquia se ofrece una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer el asesinato de la lideresa.

Lo que se sabe hasta el momento sobre el hecho violento es que el cuerpo de Mónica Eugenia Sánchez Román, de 54 años, fue hallado dentro de su vivienda, ubicada en la vereda Camino a la Planta, a pocos minutos del casco urbano del municipio. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza.

Mónica, recordada con cariño por muchos como la “Concejala 14”, fue, según quienes la conocieron, un ejemplo de compromiso, solidaridad y trabajo desinteresado por su barrio y por Santa Bárbara. “Su partida representa una pérdida irreparable para la comunidad y enluta a familiares, amigos y a todos los santabarbareños. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y elevamos una voz de rechazo frente a este lamentable hecho que hoy enluta a nuestro municipio”, expresaron desde la administración municipal.

Hace pocos días se realizó una velatón en memoria de Mónica Eugenia Sánchez Román. El objetivo de este homenaje fue encender una vela desde cada casa como símbolo de luz, esperanza y agradecimiento por todo lo que sembró en vida. “Que la llama de cada vela sea un homenaje a su memoria y un compromiso para mantener vivos los valores que ella defendió con tanto amor”.