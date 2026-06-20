Ofrecen $50 millones de recompensa por información sobre el asesinato de lideresa en Santa Bárbara

Santa Barbara, Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del asesinato de la lideresa social Mónica Eugenia Sánchez Román, ocurrido el pasado 19 de junio en el municipio de Santa Bárbara, en el suroeste del departamento.

La decisión fue adoptada tras un consejo de seguridad en el que participaron autoridades departamentales, la Fuerza Pública y organismos judiciales, que avanzan en la investigación para esclarecer los móviles del crimen.

Una de las lideresas más reconocidas del municipio

Mónica Eugenia Sánchez Román tenía 54 años y era ampliamente conocida por su trabajo comunitario y ambiental en Santa Bárbara.

La mujer fue encontrada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Los Almendros, con una herida ocasionada por arma de fuego en la cabeza.

Durante varios años fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de Los Almendros y, aunque dejó el cargo en 2019, continuó impulsando iniciativas comunitarias relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo social del municipio.

Su participación constante en los debates públicos hizo que en la población fuera conocida de manera informal como la “concejala número 14”, debido a su presencia permanente en las sesiones del Concejo Municipal.