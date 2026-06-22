“El Partido Verde perdió las elecciones”: Carlos Amaya reconoce derrota y llama a la unidad

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció sobre los resultados de las recientes elecciones presidenciales y afirmó que, independientemente de las preferencias políticas, corresponde respetar la decisión tomada por los ciudadanos. «...Yo creo que solo una vez he podido votar por un presidente que gane...», expresó Amaya, al señalar que «...como demócratas hay que aceptar los resultados...» porque «el pueblo colombiano habló», aunque la diferencia entre los candidatos haya sido estrecha. El mandatario agregó que ahora serán las autoridades competentes las encargadas de oficializar los resultados y reiteró que su responsabilidad como gobernador es trabajar por el departamento sin importar quién ocupe la Presidencia. «...Como me tocó con Duque y con Petro, porque tampoco voté por ellos, me toca trabajar por esta tierra hermosa...», manifestó.

Frente a quienes consideran que su sector político salió derrotado de la contienda electoral, Carlos Amaya reconoció que la Alianza Verde no logró los resultados esperados. «...El Partido Verde perdió claramente las elecciones porque acompañó al candidato Cepeda y hay que reconocerlo...», afirmó. Sin embargo, el gobernador insistió en que la democracia implica aceptar tanto las victorias como las derrotas. En ese sentido, relató que durante una visita a Ramiriquí una ciudadana le expresó que el resultado electoral no debía interpretarse como un castigo hacia quienes ejercen una buena gestión pública. Para Amaya, los dirigentes que utilizan los resultados para «...celebrar, incendiar o dividir más...» están equivocados, ya que la jornada electoral tuvo un carácter nacional y no regional.

El mandatario también hizo un llamado a la reconciliación y a la convivencia entre los boyacenses, destacando que las diferencias políticas no deben convertirse en motivo de confrontación. «...Mucha gente incluso de mi familia votó por uno u otro candidato y eso no nos hace enemigos entre nosotros...», señaló. Carlos Amaya insistió en que su papel institucional está por encima de cualquier militancia política y recordó que su deber es gobernar para todos los ciudadanos. Como ejemplo, mencionó el caso de Ramiriquí, municipio donde se ejecuta una inversión cercana a los 37 mil millones de pesos en articulación con el Gobierno nacional, pese a que el alcalde «...no votó por mí y no es de mi partido...». Según el gobernador, las elecciones ya terminaron y continuar profundizando las divisiones solo contribuye a deteriorar la democracia.

Sobre la relación que mantendrá con el próximo Gobierno nacional, Carlos Amaya aseguró que seguirá privilegiando el diálogo institucional. «...Siempre tengo toda la voluntad de relacionarme con la institucionalidad...», afirmó. Recordó que tampoco votó por el presidente Gustavo Petro, pero aun así logró construir una relación de trabajo efectiva con el Gobierno nacional. «..Muchos decían que Amaya no iba a tener ni cómo hablar con el Gobierno Nacional y tuve las mejores relaciones con el presidente Petro; también las tuve con el presidente Duque...», expresó. El gobernador señaló que cuando se asume una responsabilidad de gobierno, la prioridad debe ser la gestión pública y no la política electoral. Por ello, reiteró su disposición para trabajar con la nueva administración nacional y pidió serenidad, calma y respeto por los resultados de las urnas.

Durante su intervención, Carlos Amaya también destacó la importancia de los eventos culturales y musicales para el desarrollo económico del departamento. A propósito de la realización de un concierto internacional en Boyacá, invitó a los ciudadanos a participar activamente en este tipo de actividades. «...Muchos boyacenses estarán felices de poder venir a un gran concierto como este...», afirmó. El mandatario explicó que eventos de gran formato generan movimiento económico en sectores como el comercio, el turismo y los servicios, tal como ocurre en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y Bucaramanga. «...En la medida en que los boyacenses salgamos a participar de estos eventos ayudamos a que en el futuro muchos más se desarrollen...» señaló. Finalmente, dio la bienvenida al Grupo Firme y a otros artistas internacionales que puedan contribuir a fortalecer la economía y la proyección cultural de Boyacá.