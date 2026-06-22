Personeros de Boyacá reportan jornada electoral en calma y sin hechos graves

Los personeros de Ventaquemada, Sogamoso y Santa Rosa de Viterbo entregaron un balance positivo sobre el desarrollo de la jornada electoral en sus municipios, destacando la amplia participación ciudadana y la ausencia de hechos que alteraran el orden público.

Desde Ventaquemada, el personero municipal Edilson Romero, informó que el proceso se desarrolló en completa tranquilidad y en cumplimiento de las directrices de Paz Electoral promovidas por la Procuraduría General de la Nación. Además, resaltó el trabajo articulado con la Administración Municipal, la Registraduría Nacional y demás autoridades para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.

Por su parte, el personero de Sogamoso, César Olmedo Hernández, aseguró que desde la apertura de las mesas no se registraron situaciones especiales que afectaran la jornada. El funcionario explicó que la Personería mantuvo presencia en todos los puestos de votación, incluidos los ubicados en la zona rural, en coordinación con la Administración Municipal, la Policía Nacional, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y demás entidades encargadas del proceso. Según indicó, el reporte fue de “total tranquilidad”.

El personero de Sogamoso también recordó que los ciudadanos contaron con diferentes canales para reportar posibles irregularidades. Señaló que funcionarios del Ministerio Público estuvieron presentes en las mesas de justicia instaladas en los puestos de votación y que cualquier denuncia podía ser presentada ante la Personería, la Procuraduría, la Policía o los delegados de la Registraduría. Las autoridades, explicó, se encargarían de dar el trámite correspondiente a cada caso para garantizar la transparencia del proceso electoral.

Desde Santa Rosa de Viterbo, Iván Rodriguez el personero municipal destacó que la jornada se caracterizó por una asistencia masiva de votantes en comparación con procesos electorales anteriores. Afirmó que no se reportaron incidentes de consideración y que el comportamiento ciudadano estuvo marcado por el civismo y la cultura de paz electoral. Asimismo, informó que la Asociación de Personerías del Departamento de Boyacá (Superboy) mantuvo acompañamiento permanente en los 123 municipios del departamento, desde donde tampoco se reportaron hechos graves durante el desarrollo de las elecciones, consolidando un balance de normalidad en todo el territorio boyacense.