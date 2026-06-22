CNE inicia procedimiento de revocatoria de la inscripción de Sandra Estupiñán a la Alcaldía de Tunja

El estudio se abre por el posible ejercicio de autoridad como presidenta del Concejo Municipal de Tunja durante el periodo previo a la inscripción.

Tunja

El trámite se origina en una petición presentada por el ciudadano Marco Antonio Palma Luna, quien solicitó la revocatoria de la inscripción de la candidata al considerar que podría estar incursa en causales de inhabilidad.

Según el documento, la aspirante fue concejal del municipio de Tunja durante el periodo constitucional 2024–2027 y habría ejercido como presidenta del Concejo Municipal, lo que implicaría el desempeño de autoridad administrativa y manejo de recursos públicos dentro de los 12 meses previos a la elección.

Renuncia previa e inscripción posterior

En la solicitud también se señala que la entonces concejal habría presentado su renuncia al cargo el 10 de junio de 2026, para posteriormente inscribirse como candidata a la Alcaldía de Tunja el 11 de junio del mismo año, en el marco de las elecciones atípicas.

El demandante argumenta que esta situación podría configurar una presunta coincidencia de periodos, prohibida por la normatividad constitucional, lo que afectaría la validez de la inscripción.

El CNE abre el proceso

En el auto, el Consejo Nacional Electoral no adopta una decisión sobre la candidatura, sino que inicia formalmente el estudio de la solicitud.

Como parte del trámite, la autoridad electoral ordenó:

Solicitar información a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Requerir documentos al Concejo Municipal de Tunja.

Notificar a la candidata y a su partido para que ejerzan su derecho a la defensa.

Vincular al Ministerio Público dentro del proceso.

Por ahora, la inscripción de la aspirante se mantiene vigente mientras se desarrolla el proceso administrativo. Será el Consejo Nacional Electoral el encargado de determinar si existe o no alguna inhabilidad que obligue a revocar la candidatura.