Asocapitales rechaza disturbios en Bogotá y Cali tras la segunda vuelta y destaca respuesta oficial

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó los disturbios registrados en Bogotá y Cali luego de conocerse los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial, que dieron como ganador a Abelardo De la Espriella sobre Iván Cepeda por un estrecho margen.

Aunque la jornada electoral del domingo transcurrió con normalidad y una participación superior a los 26,3 millones de votantes, la entidad señaló que las concentraciones ciudadanas derivaron en hechos de violencia en algunos sectores de ambas capitales.

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En un pronunciamiento, Asocapitales condenó los daños ocasionados a la infraestructura pública y a los sistemas de transporte masivo.

“Estos hechos constituyen una agresión a los bienes de todos los colombianos y no pueden ser justificados por ningún resultado electoral o posición política”, afirmó la organización.

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La asociación insistió en que las diferencias políticas deben resolverse por las vías democráticas y advirtió que la protesta pacífica no puede confundirse con actos vandálicos.

“La democracia colombiana se expresa en las urnas y sus resultados deben ser respetados. La violencia, el vandalismo y la destrucción de bienes públicos y privados no constituyen una expresión democrática legítima y deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”, señaló.

Asocapitales expresó además su respaldo a los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de Cali, Alejandro Eder, así como a los miembros de la Fuerza Pública y funcionarios locales que participaron en la atención de las alteraciones del orden público.

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“Con profesionalismo y templanza respondieron a las alteraciones del orden público, protegieron la integridad ciudadana y restablecieron la tranquilidad en ambas ciudades”, indicó el gremio.

La organización destacó los dispositivos de seguridad implementados de manera preventiva por las administraciones de Bogotá y Cali, los cuales, según señaló, permitieron contener los focos de violencia y evitar consecuencias mayores. También valoró la decisión anunciada por el alcalde Alejandro Eder de ofrecer recompensas para identificar y judicializar a los responsables de los daños a la infraestructura pública.

Finalmente, Asocapitales hizo un llamado a los dirigentes políticos del país a promover mensajes de reconciliación y respeto institucional.

“Las ciudades capitales de Colombia son espacios de encuentro y diversidad; su tranquilidad y la de sus habitantes no puede ni debe ser instrumentalizada con fines políticos”, concluyó la entidad.