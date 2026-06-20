Así ha votado presidente Colombia en los últimos 20 años: mapas, cifras y datos clave

En Caracol Radio le contamos al detalle cómo han votado los colombianos en primera y segunda vuelta desde la elección presidencial del 2006. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

En Caracol Radio le mostramos en detalle cómo se ha comportado el votante colombiano en las últimas 6 jornadas electorales presidenciales a lo largo de los últimos 20 años.

En este panel puede encontrar e interactuar con los mapas para encontrar las cifras y resultados de cada elección presidencial por departamento.

Las cifras registradas en los últimos 20 años dan cuenta de cuatro datos clave:

2026, el año de mayor participación

La primera vuelta presidencial de 2026 registró la participación más alta de los últimos 20 años: 58,2 % de los colombianos habilitados acudieron a las urnas, equivalentes a 23.918.710 votantes bajo un censo electoral de 41.1 millones de personas.

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Le sigue el 2022 con 57,5% de participación (21.418.631 votantes sobre un censo electoral de 38.8 millones de personas) y luego el 2018, con 53,1% de participación (19.239.248 votantes), el tercer mejor resultado de las últimas dos décadas.

2014, el año de menor participación

En los últimos 20 años, el 2014 fue el año con menor participación. En la primera vuelta del 2014, celebrada el 25 de mayo, la votación fue del 40% de colombianos habilitados para votar. Desde este año, la participación tanto en primera como segunda vuelta ha sido superior al 50%.

Los departamentos que más y menos participan

La revisión de votos por departamento revela que desde 2006, e incluso considerando los datos históricos de 1998 y 2002, las mismas regiones ocupan el lugar como los que más participan al igual que los mismos departamentos son los que menos participan.

Los que más participan son Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Bogotá y Santander.

Los que menos participan son San Andrés, Vaupés, Vichada, La Guajira y Guainía.

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Censo electoral en aumento

El crecimiento del censo electoral, aunque sostenido, no siempre se traduce en mayor participación. El salto más representativo ocurrió en 2014 y 2018 cuando el numero de votantes pasó de 13,2 millones a 19,6 millones, un incremento de 6.4 millones a pesar de que el censo electoral solo creció 3.3 millones de personas.