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La pifia de las encuestas en la segunda vuelta más apretada de la historia

Nunca en la historia de Colombia una segunda vuelta había concluido con una diferencia tan estrecha.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella gana por una diferencia de 0,96 por ciento, menos del 1 por ciento, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Las encuestadoras se equivocaron, dos de ellas en grande:

AtlasIntel se levantó la mano ella misma anoche declarándose campeona argumentando que un clandestino tracking poll suyo se equivocó menos que las encuestas publicadas una semana antes. No hay tal. Su última encuesta oficial publicada por Semana decía que la elección terminaría 52.2-44.5, Ocho punto de ventaja a favor del ahora presidente electo Abelardo de la Espriella. El margen de error calculado era de más o menos dos puntos porcentuales. Estuvo bastante lejos la presumida Atlas Intel.

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Guarumo aseguró en su última encuesta que el resultado era 52.6 para De la Espriella y 45 para Iván Cepeda. También le dió 8 puntos de ventaja al ganador con un 2.9 de margen de error. Estuvo tan lejos como el promocionado sondeo de AtlasIntel.

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El Centro Nacional de Consultoría dijo, en cambio, que la elección terminaría con un 48.6 por ciento para Abelardo de la Espriella contra un 44.7 por ciento para Iván Cepeda. El margen de error calculado de esta encuesta era del 3 por ciento. Lo que indica que fue el único resultado acertado en la segunda vuelta.

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La nueva ley de encuestas se convirtió en rey de burlas durante esta elección. Los parámetros de la norma y la reglamentación fueron repetidamente incumplidos. Las auditorias mostraron las faltas y el Consejo Nacional Electoral jamás hizo nada.

La única consecuencia de la nueva ley es que el país tuvo menos encuestas para decidir y las que quedaron publicando se volvieron coyunturalmente más poderosas. No para retratar el momento político sino para crearlo.

Bonus track

Hace unos minutos se anunció la muerte a los 100 años de edad de Alan Greenspan, quien fuera presidente por más de 18 años de la Reserva Federal, el equivalente en Estados Unidos del Banco de la República.

Manejó con mano de hierro la política monetaria a través de dos crisis y dos bonanzas que marcaron el rumbo de la economía más grande del planeta.

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Siendo presidente Bill Clinton, el comediante Jay Leno le preguntó a su esposa Hillary en una cena de corresponsales en La Casa Blanca: “¿Qué se siente estar casada con el hombre más poderoso del mundo?” Ella tomó un respiro y respondió “Habría que preguntárselo a la señora Greenspan”.

Escuche El Reporte Coronell de este lunes, 22 de junio:

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