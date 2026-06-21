Mundial 2026 | Estos son los partidos de HOY 21 de junio: así los puede ver EN VIVO y hora Colombia

Tras la jornada del sábado, este domingo, 21 de junio, se llegará a la cifra de 40 partidos jugados del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, de los 104 que hay, cuando al cierre del día se disputen los 4 faltantes de esta semana.

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Allí, serán los grupos G y H los que verán acción, arrancando, para ellos, la segunda fecha de la fase de grupos de la competencia.

En Caracol Radio le contamos todos los detalles de esta jornada mundialista, con hora de los partidos en Colombia y en dónde verlos EN VIVO.

Estos son los partidos del Mundial 2026 para este domingo, 21 de junio

España vs. Arabia Saudita

El partido entre la Selección de España y Arabia Saudita será en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, Estados Unidos, a las 11:00 de la mañana, hora Colombia.

Cabe recordar que la Selección de España, favorita y seria candidata al título, llega al duelo contra los árabes teniendo la presión de ganar, pues en la primera fecha empató 1-1 contra Cabo Verde, un equipo debutante en un mundial.

Bélgica vs. Irán

Después, en el SoFi Stadium, de Inglewood, Estados Unidos, a las 2:00 de la tarde, hora Colombia, los belgas se enfrentarán contra Irán, teniendo ambos la obligación de ganar.

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Lo anterior porque en los anteriores partidos de cada uno, ambas escuadras se fueron con un empate.

Uruguay vs. Cabo Verde

Como penúltimo partido de la jornada dominical, la Selección de Uruguay, también con presión después de haber empatado 1-1 contra Arabia Saudita, se verá las caras contra el combinado nacional de Cabo Verde.

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium, de Miami Gardens, Estados Unidos, a las 5:00 de la tarde, hora Colombia.

Nueva Zelanda vs. Egipto

Finalmente, Nueva Zelanda y la Egipto de Mohamed Salah se enfrentarán en el BC Place, de Vancouver, Canadá, a las 8:00 de la noche, hora Colombia.

Ambos llegan con la obligación de ganar si quieren llegar vivos a la última fecha de la fase de grupos.

Así puede ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 de este domingo, 21 de junio

Para ver los partidos del Mundial 2026 de este domingo, 21 de junio, usted puede acompañar la narración de cada uno de ellos por medio de la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o seguir el minuto a minuto EN VIVO de los mismos en la página web de este mismo medio.

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Ahora, si usted lo prefiere, también puede ver los partidos en los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

Pero ojo, recuerde que DirecTV es el único canal que cuenta con los derechos de todos los juegos. Los demás solo transmiten algunos. Consulte con si proveedor para más información al respecto.

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