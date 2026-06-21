Resumen de los partidos Mundial 2026 HOY: Países Bajos golea, Alemania gana y Ecuador empata

Con el partido entre Japón y Túnez finaliza una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se jugaron cuatro partidos correspondientes a los Grupo E y F, con acción de las selecciones de Países Bajos, Suecia, Costa de Marfil, Alemania, Ecuador, Curazao, Japón y Túnez.

Durante esta jornada la selección alemana aseguró su clasificación luego de vencer 2-1 a la selección de Costa de Marfil, sumando seis puntos y siendo líder parcial del Grupo E. Por su parte, los neerlandeses se acercan a la siguiente ronda con 4 unidades.

Así se vivió la jornada del sábado 20 de junio en el Mundial.

Países Bajos golea a Suecia

Países Bajos sumó sus primeros tres puntos luego de vencer 5-1 a la selección de Suecia, en el Estadio NRG de la ciudad de Houston. Los dirigidos por Ronald Koeman se fueron arriba en el marcador al minuto 6, cuando Brobbey aprovechó un centro de Gakpo y venció al arquero Nordfeldt; fue el mismo Brobbey quien anotó el segundo gol de los Países Bajos.

Suecia trató de disminuir la diferencia antes de que finalizara el primer tiempo, pero el juez anuló el gol por posición irregular.

El segundo tiempo comenzó siendo dominado por Países Bajos; tan solo dos minutos después, en el 47′, Cody Gakpo logró romper la defensa y anotar el tercero del compromiso, y nuevamente al 54′, Gakpo aprovechó un ataque de Crysencio Summerville para anotar el 4-0.

Anthony Elanga ingresó al minuto 56′ y le dio una nueva cara a Suecia; tan solo 3 minutos después, el jugador del Newcastle recibió un pase de Alexander Isak y anotó el único tanto de su equipo. El partido terminó 5-1 luego del último gol de la ‘Naranja Mecánica’, anotado por Crysencio Summerville.

Con este resultado, Países Bajos es líder del Grupo E con 4 unidades, a falta del partido entre Túnez y Japón. Si en este encuentro, Japón obtiene los tres puntos habrá empate en puntos y la clasificación se definirá por la diferencia de goles.

Alemania vence en el último minuto a Costa de Marfil

Alemania consiguió una agónica victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil en la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026. Faltando dos minutos para que se diera finalizado el encuentro, el partido iba empatado a un gol, y no fue sino hasta el minuto 4 de adición que Deniz Undav apareció para darle la victoria a los alemanes, que están prácticamente clasificados a la siguiente ronda.

El inicio del encuentro fue muy parejo, ambas selecciones mostraron opciones de irse arriba del marcador, además de mostrar un nivel físico y defensivo muy alto. A pesar de esto, Costa de Marfil fue quien logró irse arriba en el marcador primero gracias a Franck Kessié, quien aprovechó varios rebotes dentro del área para enviar el balón al fondo de la red.

El juego se fue al descanso como Costa de Marfil arriba en el marcador. Luego del descanso, Alemania reaccionó y comenzó a presionar en el área rival, estrategia que dio fruto al minuto 67, cuando Deniz Undav de volea venció a Fofana.

Cuando el partido parecía finalizar empatado, el conjunto alemán mantuvo la intensidad hasta el último instante. En el minuto 90+3, nuevamente Deniz Undav, figura del partido, apareció dentro del área para marcar el gol de la victoria y desatar la celebración alemana.

Ecuador sigue sin encontrar la victoria

La selección ecuatoriana no logró vencer a Curazao y pone en vilo su clasificación a la siguiente ronda. El equipo de Sebastián Beccacece suma un empate y una derrota en las dos jornadas de la fase de grupos y es tercero del Grupo E con una unidad.

El partido tuvo un claro protagonista, el arquero Eloy Room, de Curazao, que logró mantener su arco en cero y registró 15 atajadas. Ecuador tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador al minuto 3′ luego de un pase profundo que recibió Enner Valencia, pero que fue sacado por Room. El primer tiempo estuvo dominado por el cuadro ecuatoriano; sin embargo, no logró romper la pared instalada en el arco.

En el segundo tiempo, Curazao mostró que tenía con qué hacer el partido y llegó en múltiples oportunidades al arco de Galíndez; sin embargo, el guardameta ecuatoriano también supo reaccionar y evitó que su equipo cayera.